23:58 18 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Курьезный гол Пулишича в ворота "Брюгге". Видео

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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Брюгге" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Кристиан Пулишич.

Гол был забит на 86-й минуте. Защитник бельгийской команды пытался выбить мяч из штрафной, но попал в ногу сопернику. Мяч перелетел через голкипера Карло Летицу и попал в ворота.

 

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