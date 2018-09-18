Курьезный гол Пулишича в ворота "Брюгге". Видео

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Брюгге" в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Кристиан Пулишич.

Гол был забит на 86-й минуте. Защитник бельгийской команды пытался выбить мяч из штрафной, но попал в ногу сопернику. Мяч перелетел через голкипера Карло Летицу и попал в ворота.