Курбан Бердыев: "Против "Атлетико" важны командная скорость и исполнение"

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев в преддверии гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что рулевой испанской команды Диего Симеоне привил своим футболистам игру на высоких скоростях. По словам российского специалиста, "Ростов" намерен набрать очки во встрече на "Висенте Кальдерон".

– Я знаю Диего Симеоне довольно хорошо, – сказал Бердыев в эфире программы "Все на футбол". – Как тренер он действительно сильно прогрессирует, игроки его команды не стоят на месте. Футболисты "Ростова" в прошлом матче эти скорости ощутили, попав в ситуации, в которых никогда не были. Да, мы проиграли, но для болельщиков эта игра все равно воспринималась как праздник. Даже после поражения от "Баварии" они нас поддерживали, потому что видели искреннее желание футболистов играть самоотверженно. Равнодушных в команде нет.

Против "Атлетико" важны командная скорость и исполнение. В первой встрече двухматчевого противостояния в каких-то моментах мы стабилизировали ситуацию, в которой соперник порой не знал, как действовать. Мы едем в Испанию не за тем, чтобы проигрывать. "Ростов" сделал определенные выводы и учел свои ошибки. Команда должна сыграть квалифицированно.

Матч между "Атлетико" и "Ростовом" состоится 1 ноября. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.