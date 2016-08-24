Защитник "Ростова" Федор Кудряшов пропустит один матч группового турнира Лиги чемпионов-2016/17. Российский защитник получил прямую красную карточку в домашнем ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Кудряшов был удален за "фол последней надежды" в своей штрафной на 84-й минуте встречи при счете 4:0 в пользу "Ростова".
Братчанин
Зачем нужно было фолить на 84-й минуте при счёте 4:0?
05:12 25 августа
Фуля
Знаю такой тип подленьких судеек, которые душат своих, чтобы выслужиться. Мажич чувствовал политическую конъюнктуру и что УЕФА следит за ним - будет ли русским помогать? Подлец.
23:51 24 августа
bep77
Жаль Федю, испортил себе праздник(((
23:42 24 августа