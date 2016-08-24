Защитник "Ростова" Федор Кудряшов пропустит один матч группового турнира Лиги чемпионов-2016/17. Российский защитник получил прямую красную карточку в домашнем ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Кудряшов был удален за "фол последней надежды" в своей штрафной на 84-й минуте встречи при счете 4:0 в пользу "Ростова".

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"