23:32 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кудряшов пропустит один матч группового турнира Лиги чемпионов

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов пропустит один матч группового турнира Лиги чемпионов-2016/17. Российский защитник получил прямую красную карточку в домашнем ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Кудряшов был удален за "фол последней надежды" в своей штрафной на 84-й минуте встречи при счете 4:0 в пользу "Ростова".

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Братчанин

Зачем нужно было фолить на 84-й минуте при счёте 4:0?

05:12 25 августа

Фуля

Знаю такой тип подленьких судеек, которые душат своих, чтобы выслужиться. Мажич чувствовал политическую конъюнктуру и что УЕФА следит за ним - будет ли русским помогать? Подлец.

23:51 24 августа

bep77

Жаль Федю, испортил себе праздник(((

23:42 24 августа

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