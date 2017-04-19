23:55 19 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кто вам больше понравился в качестве комментатора-эксперта - Карпин или Слуцкий?

Валерий КАРПИН и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН и Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона""Ювентус" (0:0, 0:3 – в первой игре) комментировал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, для которого этот опыт стал первым. В подобной роли регулярно выступает другой известный тренер, Валерий Карпин. Чья работа вам понравилась больше?
 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Митяй Антибомж

Голос отдал за Валеру чисто, чтобы посмотреть глас народа. А так, не понимаю, для чего такой опрос нужен. Оба по своему хороши. Добавили бы хотя бы ещё варианты ответов, типа "оба понравились", "оба не понравились". А вообще, если уж на то пошло, лучше бы их с бездарями типа Геши Орлова сравнивали.

00:42

wilde

и да - Арустамян - противен, и действительно не давал Слуцкому комментировать.

00:33

wilde

Оба хороши. Плюсы Карпина: очень хорошо разбирал тактику команд, эмоционален. Минусы Карпина: почти нет, но нервен, что вполне оправдано не только эфиром, но и статусом комментируемого матча. Плюсы Слуцкого: объективен, точен, прекрасный тембр голоса. Минусы: скромен, и потому в отличии от Карпина мало говорил футбольных вещей, разбираясь при этом в футболе не хуже Карпина. И резюмируя: Карпин на чуть-чуть получше, но и матч у Карпина был куда, как интереснее и на события и по напряжению. От Слуцкого просто восхищением перед грандами веяло, вот того гляди сказал бы что-то про космос))

00:31

shpasic

англичанин с соседнего Альбиона!

00:27

Thomas_Boy

Карпушу не слышал. Слуцкий очень понравился. Арустамян бесит...

00:27

Vodka40

Карпин однозначно лучше! Слуцкий вообще не понравился, очень плохо смотрелся в этой роли, телевидение точно не его! Даже хотелось звук выключить чтобы его не слышать, к счастью он не так много говорил, только это и удержало. Моя оценка Слуцкому 2

00:24

Бен Ричардс

Мне очень понравился сегодня Слуцкий. Он говорил именно то, что хочется услышать от настоящего комментатора, а именно разъяснял суть происходящего, обращал внимания имение на тонкости, которые сразу видны только глазу профессионала, а не рассказывал то, что и без него понятно: у кого мяч, сколько надо забить "Барселоне" и сколько для этого осталось времени. По равнению с ним Арустамян производил раздражающее впечатление мальчика-дилетанта с амбициями, лучше бы он вообще больше помалкивал.Сравнивать Слуцкого и Карпина сложно, у каждого свой стиль, но слушать их одинаково интересно.

00:23

PallMall

Арустамян не давал Слуцкому рта раскрыть. Из-за этого Леониду Викторовичу приходилось подхватывать фразы Арустамяна и скороговоркой комментировать. Лучше бы поставили Слуцкого в пару с Геничем или Елагиным.

00:11

Promesov

А зачем это сравнение и голосование. Мне Карпин больше нравится, но и Слуцкий доходчиво растолковывал те или иные эпизоды, действия или нарушения. Пускай оба будут и других свободных специалистов привлекайте к комментированию матчей - Непомнящий, Титов, Бышовец и др.

00:09

Neil

Да Леонид лучший вообще, без вариантов. Думаю он и один легко сможет провести.

00:09

MarkThess

Карпин более эмоционален.Слуцкий комментирует несколько тягуче,но грамотно.Да и это его дебют.

00:02

СереХа

Леня поразил мое сердце сегодня!

00:02

Neuturungal

Оба великолепны, а вот Шмурнов и Арустамян лучше бы ртов не открывали.

00:02

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