Кто вам больше понравился в качестве комментатора-эксперта - Карпин или Слуцкий?

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0, 0:3 – в первой игре) комментировал бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, для которого этот опыт стал первым. В подобной роли регулярно выступает другой известный тренер, Валерий Карпин. Чья работа вам понравилась больше?
Митяй Антибомж
Голос отдал за Валеру чисто, чтобы посмотреть глас народа. А так, не понимаю, для чего такой опрос нужен. Оба по своему хороши. Добавили бы хотя бы ещё варианты ответов, типа "оба понравились", "оба не понравились". А вообще, если уж на то пошло, лучше бы их с бездарями типа Геши Орлова сравнивали.
00:42
wilde
и да - Арустамян - противен, и действительно не давал Слуцкому комментировать.
00:33
wilde
Оба хороши. Плюсы Карпина: очень хорошо разбирал тактику команд, эмоционален. Минусы Карпина: почти нет, но нервен, что вполне оправдано не только эфиром, но и статусом комментируемого матча. Плюсы Слуцкого: объективен, точен, прекрасный тембр голоса. Минусы: скромен, и потому в отличии от Карпина мало говорил футбольных вещей, разбираясь при этом в футболе не хуже Карпина. И резюмируя: Карпин на чуть-чуть получше, но и матч у Карпина был куда, как интереснее и на события и по напряжению. От Слуцкого просто восхищением перед грандами веяло, вот того гляди сказал бы что-то про космос))
00:31
shpasic
англичанин с соседнего Альбиона!
00:27
Thomas_Boy
Карпушу не слышал. Слуцкий очень понравился. Арустамян бесит...
00:27
Vodka40
Карпин однозначно лучше! Слуцкий вообще не понравился, очень плохо смотрелся в этой роли, телевидение точно не его! Даже хотелось звук выключить чтобы его не слышать, к счастью он не так много говорил, только это и удержало. Моя оценка Слуцкому 2
00:24
Бен Ричардс
Мне очень понравился сегодня Слуцкий. Он говорил именно то, что хочется услышать от настоящего комментатора, а именно разъяснял суть происходящего, обращал внимания имение на тонкости, которые сразу видны только глазу профессионала, а не рассказывал то, что и без него понятно: у кого мяч, сколько надо забить "Барселоне" и сколько для этого осталось времени. По равнению с ним Арустамян производил раздражающее впечатление мальчика-дилетанта с амбициями, лучше бы он вообще больше помалкивал.Сравнивать Слуцкого и Карпина сложно, у каждого свой стиль, но слушать их одинаково интересно.
00:23
PallMall
Арустамян не давал Слуцкому рта раскрыть. Из-за этого Леониду Викторовичу приходилось подхватывать фразы Арустамяна и скороговоркой комментировать. Лучше бы поставили Слуцкого в пару с Геничем или Елагиным.
00:11
Promesov
А зачем это сравнение и голосование. Мне Карпин больше нравится, но и Слуцкий доходчиво растолковывал те или иные эпизоды, действия или нарушения. Пускай оба будут и других свободных специалистов привлекайте к комментированию матчей - Непомнящий, Титов, Бышовец и др.
00:09
Neil
Да Леонид лучший вообще, без вариантов. Думаю он и один легко сможет провести.
00:09
MarkThess
Карпин более эмоционален.Слуцкий комментирует несколько тягуче,но грамотно.Да и это его дебют.
00:02
СереХа
Леня поразил мое сердце сегодня!
00:02
Neuturungal
Оба великолепны, а вот Шмурнов и Арустамян лучше бы ртов не открывали.
00:02