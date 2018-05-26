Кто станет героем финала Лиги чемпионов: Роналду, Салах или судья? Прогноз игроков "Урала"

Игроки "Урала" Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Роман Емельянов, Никита Глушков, Юрий Бавин, Андрей Егорычев, Алексей Евсеев, Николай Димитров и Эрик Бикфалви сделали свой прогноз на финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Прогнозы опубликованы в Твиттере екатеринбургского клуба.

- Буду смотреть с друзьями. Надеюсь, что выиграет "Ливерпуль"! "Реал" постоянно доходит до финала, или полуфинала, а для "Ливерпуля" это один из лучших сезонов, и очень хочется, чтобы они выиграли. Салах, надеюсь, все решит в этой игре!, - отметил Годзюр.

- Победит "Реал". Героем станет Зидан, который выиграет ЛЧ третий раз подряд, и не скоро этот рекорд побьют, если только он сам в следующем году. И, конечно, судья. После матчей "Реала" в последнее время обсуждать судейство стало тенденцией, - сказал Меркулов.



- Победит, думаю, "Реал", но очень хочу, чтобы успех был на стороне "Ливера". Буду переживать за эту команду! Хочу чтобы игроки "Ливерпуля" взяли ЛЧ. Думаю, Салах точно забьет гол. А у "Реала" отметится забитым мячом, конечно же, король, - заметил Емельянов.

- Футбол буду смотреть дома с семьей. Победит "Реал", потому что эта команда умеет собираться на все важные игры, у игроков в крови дух победителей, ну и также потому что я за них болею Главным героем, думаю, станет Криштиану, - убежден Глушков.

- Смотреть буду с друзьями. Но пока еще не знаю, где. Болеть – за "Ливер". Очень резвая, бесстрашная и классная команда. И они в этом финале аутсайдеры – как их не поддержать! Думаю, они выиграют, - признался Бавин.



- Сложно сказать, кто победит! Может быть, главным героем станет Кейлор Навас или Серхио Рамос, если выиграет "Реал". А у "Ливерпуля", может, Салах, а может, и Хендерсон, капитан, в большом матче поведет за собой, - сказал Егорычев.



- Кто победит? Кличко уже сказал, что победит Киев, так что уже не интересно смотреть будет. Смотреть буду дома, а главным героем станет тот, кто забьет, - сообщил Евсеев.



- Думаю, что "Ливерпуль" выиграет - у него больше мотивации, потому что эта команда давно не играла в финалах. А главным героем финала в составе "Ливерпуля" станет Милнер! Должен же быть какой-то сюрприз!, - поведал Димитров.



- Я пойду на свадьбу к лучшему другу, поэтому я не смогу посмотреть финал, только повтор. Вот такое вот не самое лучшее время для свадьбы! Но я все равно за "Реал"! Hala, Мадрид! Впрочем, может быть, я все-таки воспользуюсь телефоном, - поделился мнением Бикфалви.

Сегодня, 26 мая, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".