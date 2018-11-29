Крыховяк дал интервью на пяти языках. Видео

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после победы над "Галатасараем" в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:0) дал необычное интервью. Хавбек ответил на первый вопрос по-английски, на второй - по-французски, на третий - по-русски, на четвертый - по-испански, а на пятый - на родном польском языке.

Крыховяк до перехода в "Локомотив" с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 год играл во Франции, с 2014 по 2016-й - в испанской "Севилье", а предыдущий сезон провел в английском "Вест Бромвиче".