Кроос считает результат матча с "Тоттенхэмом" справедливым

Полузащитник "Реала" Тони Кроос назвал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:1) справедливым результатом. Он добавил, что с этого момента мадридцы намерены набрать максимальное количество очков.

– Это был сложный матч, но я думаю, что мы сыграли хорошо. Я доволен тем, как мы играли, хотя у соперника тоже были шансы, – приводит пресс-служба "Реала" слова Крооса. – Думаю, что это справедливый результат, хотя считаю, что мы доминировали в матче.



Теперь нас ждет встреча на "Уэмбли". Вообще мы можем победить на любом стадионе. Но "Уэмбли" – это особый стадион, и я действительно не дождусь этой встречи. Каждая игра важна, нам нужны очки, и с этого момента мы надеемся набрать максимальное количество очков.

После трех матчей в группе "Реал" идет на втором месте в группе Н, набрав одинаковое количество очков с "Тоттенхэмом" и уступая ему по дополнительным показателям. Встреча "Тоттенхэм" - "Реал" состоится 1 ноября на "Уэмбли".