Кроос попросил болельщиков "Реала" не освистывать своих игроков

Полузащитник "Реала" Тони Кроос обратился к болельщикам клуба, попросив их не освистывать футболистов. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0) фанаты свистели в адрес нападающего Гарета Бэйла.

– Я не слышал того, что происходило на трибунах, но в любом случае плохо, когда свистят в адрес наших футболистов, – приводит AS слова Крооса. – Мы отдали все силы для победы, поэтому не заслужили слышать свист. Речь идет о "Реале", болельщики которого хотят видеть лучшую игру от каждого из нас. Конечно, они могут так делать, но это не помогает футболистам.