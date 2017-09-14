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08:22 | Футбол — Лига чемпионов

Кроос попросил болельщиков "Реала" не освистывать своих игроков


Полузащитник "Реала" Тони Кроос обратился к болельщикам клуба, попросив их не освистывать футболистов. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0) фанаты свистели в адрес нападающего Гарета Бэйла.

– Я не слышал того, что происходило на трибунах, но в любом случае плохо, когда свистят в адрес наших футболистов, – приводит AS слова Крооса. – Мы отдали все силы для победы, поэтому не заслужили слышать свист. Речь идет о "Реале", болельщики которого хотят видеть лучшую игру от каждого из нас. Конечно, они могут так делать, но это не помогает футболистам.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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