Кроос и Модрич не восстановятся к ответному матчу с "ПСЖ"?

Полузащитники "Реала" Тони Кроос и Лука Модрич рискуют пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". Как сообщает Football Espana, оба игрока отсутствовали на сегодняшней тренировке команды.

Кроос и Модрич продолжают восстанавливаться от травм. Они точно не сыграют в домашнем матче 27-го тура ла лиги с "Хетафе", который пройдет в субботу. В свою очередь защитник Марселу оправился от травмы и принял участие в сегодняшнем занятии.

Ответная встреча между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет во вторник, 6 марта, в Париже. В первой игре в Мадриде испанская команда победила со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне Кроос провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал пять голевых передач. В активе Модрича два гола и столько же результативных пасов в 30 играх сезона.