Кркич пожелал здоровья Бартре

Нападающий "Майнца" Боян Кркич пожелал скорейшего выздоровления бывшему партнеру по "Барселоне" Марку Бартре. Защитник "Боруссии" пострадал в результате вчерашнего взрыва возле автобуса команды в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". У него был диагностированы перелом и инородное тело в запястье. Игра была перенесена на 12 апреля.

"Шлю Марку Бартре большой привет. Скорее поправляйся, чемпион! Мое уважение "Боруссии" за образцовое отношение к ситуации", - написал Кркич в своем "Твиттере".