Кристиан Пулишич: "Боруссия" заслужила победу в матче с "Брюгге", хотя с голом нам повезло"

Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Кристиан Пулишич - о матче с "Брюгге" (1:0) в Лиге чемпионов. Он стал автором единственного гола.
- Это невероятное чувство. Наша команда упорно работала и заслужила победу, хотя с голом нам немного повезло, - цитирует американца официальный сайт УЕФА. - Забить в матче Лиги чемпионов - это всегда невероятно. Я забил в свой день рождения, и этот день стал для меня особенным. Я никогда его не забуду.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/