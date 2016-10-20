Кристиан Нобоа: "Ростову" в матче с "Атлетико" не хватало спокойствия"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) выразил мнение, что команде не хватило спокойствия. По словам хавбека, коллектив постарается исправить это в ответном поединке в Мадриде.

– Не хватало спокойствия, чтобы играть так, как мы делаем это в России, – подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Нобоа. – Где-то не хватило последнего паса.

– Это от вас исходило? Тренер Данильянц сказал, что уровень настолько высокий у "Атлетико", что скорости другие были.

– Да, конечно. Нужно понимать, против какого соперника мы играли. Это финалист Лиги чемпионов прошлого сезона. В Мадриде постараемся выйти в большим спокойствием.