Кристиан Нобоа: "Постараемся увезти из Мюнхена хотя бы ничью"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" рассказал о том, какие задачи ставил перед его переходом в клуб экс-наставник команды Курбан Бердыев. Также эквадорец сообщил, что команда не может сделать ставку только на Лигу чемпионов.

– Перед возвращением в Россию Бердыев сказал мне, что команда сначала постарается избежать вылета в ФНЛ, а дальше будет работать для значительного улучшения результатов, – цитирует Marca Нобоа. – Но никто и представить не мог, чего мы достигнем спустя год после борьбы за выживание. Выход в Лигу чемпионов с этой командой – невероятный успех. В России много обсуждали наш клуб, потому что до этого он всегда боролся за выживание. Это большое достижение, неравнодушные к "Ростову" люди очень счастливы.

Уход Бердыева? Он хотел собрать команду, которая будет способна сражаться на трех фронтах. "Ростов" не дал ему соответствующих гарантий, поэтому он ушел. Теперь же у нас есть новые футболисты, и, вероятно, он продолжит работу с командой.

В Лиге чемпионов нам нужно подходить от матча к матчу. Впереди нас ждет тяжелая игра в Мюнхене, но мы постараемся завоевать хотя бы ничью, сыграть качественно в обороне. Футбол – непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не знает, чем все закончится. Выход в плей-офф? Мы все всё прекрасно понимаем. Будет здорово повторить прошлогоднее достижение и вновь попасть в Лигу чемпионов. Сейчас этот турнир не может быть единственным приоритетом.