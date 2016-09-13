16:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кристиан Нобоа: "Постараемся увезти из Мюнхена хотя бы ничью"

0
0
0
1
 
Курбан БЕРДЫЕВ."Ростов": идущие на смерть!

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" рассказал о том, какие задачи ставил перед его переходом в клуб экс-наставник команды Курбан Бердыев. Также эквадорец сообщил, что команда не может сделать ставку только на Лигу чемпионов.

– Перед возвращением в Россию Бердыев сказал мне, что команда сначала постарается избежать вылета в ФНЛ, а дальше будет работать для значительного улучшения результатов, – цитирует Marca Нобоа. – Но никто и представить не мог, чего мы достигнем спустя год после борьбы за выживание. Выход в Лигу чемпионов с этой командой – невероятный успех. В России много обсуждали наш клуб, потому что до этого он всегда боролся за выживание. Это большое достижение, неравнодушные к "Ростову" люди очень счастливы.

Уход Бердыева? Он хотел собрать команду, которая будет способна сражаться на трех фронтах. "Ростов" не дал ему соответствующих гарантий, поэтому он ушел. Теперь же у нас есть новые футболисты, и, вероятно, он продолжит работу с командой.

В Лиге чемпионов нам нужно подходить от матча к матчу. Впереди нас ждет тяжелая игра в Мюнхене, но мы постараемся завоевать хотя бы ничью, сыграть качественно в обороне. Футбол – непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не знает, чем все закончится. Выход в плей-офф? Мы все всё прекрасно понимаем. Будет здорово повторить прошлогоднее достижение и вновь попасть в Лигу чемпионов. Сейчас этот турнир не может быть единственным приоритетом.

Опрос

Кто главный претендент на победу в Лиге чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

fioru

"от матча к матчу" где-то мы это уже слышали и знаем чем это закончилось) Удачи, мужики!

17:18

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ