Кристиан Нобоа: "Ничья с "Атлетико" не была бы справедливым результатом"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа выразил мнение, что ничья в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" не была бы справедливым результатом, если проанализировать картину игры полностью. Российская команда потерпела поражение со счетом 1:2, пропустив на третьей компенсированной минуте.

– Нет, ничья не была бы справедливым результатом, – приводит "Р-Спорт" слова Нобоа. – "Атлетико" выглядел лучше, это было видно. Да, мы оборонялись, старались зацепить ничью, которая для нас была бы очень важна, но такой результат не был бы справедлив. Они атаковали весь матч, создавали серьезное давление. Это футбол, нужно делать выводы и двигаться дальше. Не могу сказать, что дело в потере концентрации, мы были предельно собраны, просто такие моменты случаются. Наша цель – выкладываться полностью, она не меняется. Нужно стараться набирать очки, и в игре с тем же ПСВ мы можем этого добиться.