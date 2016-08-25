Кристиан Нобоа: "Мы понимали, что сильнее "Аякса"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над "Аяксом" и выхода в групповой турнир Лиги чемпионов отметил, что ростовская команда имела превосходство над соперником. По словам эквадорского хавбека, бывший главный тренер Курбан Бердыев продолжает принимать активное участие в подготовке.

- Эмоции просто невероятные, - цитирует Нобоа официальный сайт УЕФА. - Мы понимали, что сильнее "Аякса". Постоянно прессинговали, смотрелись лучше в каждой линии. Что касается Бердыева, то он находится на тренировках, в раздевалке. Он все время здесь, с нами.