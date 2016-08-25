Кристиан Нобоа: "Мы понимали, что сильнее "Аякса"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после победы над "Аяксом" и выхода в групповой турнир Лиги чемпионов отметил, что ростовская команда имела превосходство над соперником. По словам эквадорского хавбека, бывший главный тренер Курбан Бердыев продолжает принимать активное участие в подготовке.
- Эмоции просто невероятные, - цитирует Нобоа официальный сайт УЕФА. - Мы понимали, что сильнее "Аякса". Постоянно прессинговали, смотрелись лучше в каждой линии. Что касается Бердыева, то он находится на тренировках, в раздевалке. Он все время здесь, с нами.
Felix BARSA
футбол2018 ============ Лучше и не скажешь! Отличный коммент,не в бровь,а в глаз! ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ ВЕРНУТЬ БЕКИЕВИЧА !!!!Дело за руководством клуба,пришла пора выполнять обещания! Ждем БЕРДЫЕВА ДОМОЙ!!!!
09:52 25 августа
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
09:26 25 августа