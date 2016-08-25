Кристиан Нобоа: "Будем играть и наслаждаться футболом в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа выразил радость от результата жеребьевки Лиги чемпионов. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Я очень рад, что нам достались такие соперники, – сказал Нобоа. – Очень хорошие. Интересно же играть с такими сильными командами. "Бавария" и "Атлетико" – вообще полуфиналист и финалист последнего турнира. Так что все серьезно. Но мы не намерены кого-то бояться. Будем готовиться, двигаться постепенно. В Лиге чемпионов нужно играть и наслаждаться футболом. Так что я всем доволен.

Продолжит ли Бердыев тренировать "Ростов"? Я не знаю. Пока нам никто ничего не сказал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)