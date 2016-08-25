20:07 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Кристиан Нобоа: "Будем играть и наслаждаться футболом в Лиге чемпионов"

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Лига чемпионов. Групповой турнир.Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа выразил радость от результата жеребьевки Лиги чемпионов. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Я очень рад, что нам достались такие соперники, – сказал Нобоа. – Очень хорошие. Интересно же играть с такими сильными командами. "Бавария" и "Атлетико" – вообще полуфиналист и финалист последнего турнира. Так что все серьезно. Но мы не намерены кого-то бояться. Будем готовиться, двигаться постепенно. В Лиге чемпионов нужно играть и наслаждаться футболом. Так что я всем доволен.

Продолжит ли Бердыев тренировать "Ростов"? Я не знаю. Пока нам никто ничего не сказал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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зубы суареса

уважуха

21:19 25 августа

футбол2018

Удачи Ростову!

20:12 25 августа

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