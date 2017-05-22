Кристиан Карамбе: "Реал" выиграл чемпионат перед историческим 12-м кубком Лиги чемпионов?"

Экс-игрок "Реала" Кристиан Карамбе поздравил свою бывшую команду и соотечественника Зинедина Зидана с победой в чемпионате Испании. Также 46-летний француз надеется, что "Реал" одержит победу в финале Лиги чемпионов.

"Hala Madrid. Поздравляю Зизу и "Реал" с победой в чемпионате. Удивительный сезон. Тяжелая работа и стойкость. Перед историческим дублем и 12-м кубком Лиги чемпионов в Кардиффе в следующем месяце?" - написал Карамбе на своей странице в Фейсбуке.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.