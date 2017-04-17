Кристиан Фукс: "Атлетико" - великая команда"

Защитник "Лестера" Кристиан Фукс в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что команда полностью сконцентрирована на предстоящей игре. Напомним, что "лисы" уступили во встречи в Мадриде (0:1).

– Мы играем в Лиге чемпионов – это уже огромное достижение, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фукса. – "Лестер" – единственная английская команда, дошедшая до четвертьфинала. Это тоже успех. Посмотрим, как закончится матч. Мы постараемся выложиться по максимуму. "Атлетико" – великая команда с мощным нападением и очень надежной защитой. И нужно помнить о том, что если мы пропустим гол, то необходимо забивать три.

Я работал с Шекспиром с тех пор, как пришел в "Лестер". Он остался тем же человеком, что и был раньше. Его отношение к игрокам не поменялось. Мы просто получаем удовольствие от того, как сейчас играем. В общем, мало что поменялось

Встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в Лестере и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.