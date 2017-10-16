Кристиан Эриксен: "Тоттенхэму" не стоит бояться "Реал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен считает, что его команде не стоит бояться "Реала", с которым предстоит сыграть в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Также он отметил, что "шпоры" за последние сезоны сыгрались.

- "Тоттенхэму" нужно быть уверенным в своих силах, - цитирует Sky Sports Эриксена. - Я думаю, что "шпоры" не должны никого бояться. Конечно, ни один клуб не хочет называться командой одного игрока. За последние несколько сезонов игроки "Тоттенхэма" сыгрались, мы очень хорошо знаем друг друга. У нас есть нечто особенное, и я надеюсь, что люди видят, что мы делаем. Я еще не обыгрывал "Реал", поэтому нужно исправить это. Игры против "Реала" всегда особенные для любого футболиста. Это будет хороший тест, чтобы посмотреть, на что мы способны.