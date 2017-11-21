Кристиан Эриксен - о шансах "Тоттенхэма": "Людям надо о чем-то говорить, что-то писать"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен считает, что его команде по силам переиграть дортмундскую "Боруссию" в выездном матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Людям надо о чем-то говорить, что-то писать, - цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена. - Перед первым матчем с "Боруссией" все говорили, что нам никогда не выиграть на "Уэмбли". Эти разговоры уже в прошлом.

Матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.