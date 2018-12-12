09:02 | Футбол — Лига чемпионов

Кристиан Эриксен о матче с "Барселоной": "Показали, что мы уже зрелые еврокубковые бойцы"

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Полузащитник "Тоттенхэма"  Кристиан Эриксен - о матче с "Барселоной" (1:1) в Лиге чемпионов. Его команда заняла второе место в группе и пробилась в 1/8 финала

- Мы показали, что у нас есть опыт, что мы уже зрелые еврокубковые бойцы, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Это очень хороший результат для нас. Мы не выиграли ни одного из первых трех матчей, но все равно вышли из группы.

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Барселона - Тоттенхэм Хотспур

 

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