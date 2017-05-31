Криштиану Роналду: "Зидан показал, в какого сильного тренера вырос"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду доволен тем, как главный тренер Зинедин Зидан руководит командой. Португалец подчеркнул, что успехами клуб обязан именно наставнику.

– На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командой, – цитирует официальный сайт УЕФА Криштиану Роналду. – Это непросто, ведь у нас все хотят играть. Ему удалось задействовать всех игроков. Он может давать отдых ключевым игрокам, которые обычно выходят в основе.

Когда в прошлом году Зидан возглавил команду, никто не оказывал на него чрезмерного давления, поскольку мы к тому моменту уже сильно отставали от лидеров. В этом сезоне он начал с чистого листа и показал, в какого сильного тренера вырос. Я восхищался им как игроком, а сейчас восхищаюсь им еще больше как тренером. Это очень приятный человек. Он трудолюбив и крайне уважительно относится к игрокам. У меня нет сомнений, что своими успехами команда обязана Зидану и его превосходной работе. Все игроки рады работать с ним.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.