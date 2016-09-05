Криштиану Роналду: "Зидан был ключом к успеху "Реала" в прошлом сезоне"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил вклад в победу в Лиге чемпионов со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. Футболист выразил радость от совместной работы с французским специалистом.

– В прошлом сезоне хотелось выиграть все, – цитирует AS Криштиану Роналду. – В итоге "Реал" завоевал Лигу чемпионов, а я стал лучшим бомбардиром турнира. С учетом победы и в чемпионате Европы, возможно, этот год был лучшим в моей карьере.

Перед своим ударом в послематчевой серии пенальти в финале Лиги чемпионов у меня колотило сердце. Я понимал, что это решающий удар, но я был уверен в своих силах, и мой удар принес "Реалу" победу.

Зидан был ключом к нашему успеху в том сезоне. Он заставил нас работать усердно и хорошо. Зинедин – это большой профессионал, большой человек. Его лучшее качество, как мне кажется, это умение успокаивать своих подопечных. Какой тренер еще может завоевать Лигу чемпионов за шесть месяцев работы? Зидан заслуживает только лестных слов, и я очень счастлив, что он с нами.

Играя за "Реал", лучший клуб мира, задача всегда стоит только одна: побеждать во всех турнирах. Чемпионат Испании и Лига чемпионов – самые важные соревнования для клуба, и в этих турнирах "Реал" является самым титулованным коллективом. Мы будем стараться выиграть все возможные трофеи в стартовавшем сезоне.