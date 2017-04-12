23:26 12 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду забил 100-й гол в еврокубках

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 100-й гол Лиге чемпионов в первом матче 1/4 финала против "Баварии" – 2:1.

В активе португальца 84 мяча в составе мадридского клуба и 16 голов за "Манчестер Юнайтед" в международных турнирах. Криштиану Роналду забил 97 голов в Лиге чемпионов, 1 мяч в квалификации турнира, а также 2 мяча в Суперкубке УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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вояка

Его не забудут и после завершения карьеры .... он достиг почти всех вершин в футболе, установил кучу рекордов, осталось только стать чемпионом мира ... станет ли? .... даже если и не станет его и сейчас можно номенировать в зал футбольной славы ; если бы такой существовал.

00:11

igogohruhru

Месси - знаменитый футболист эпохи Роналду.

00:08

resifi

Бох!!!

23:36 12 апреля

Деметрио

А на Матче сказали что 97! И ещё 2 в суперкубке и один в квалификации. Итого действительно 100! ))

23:32 12 апреля

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