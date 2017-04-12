Криштиану Роналду забил 100-й гол в еврокубках

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 100-й гол Лиге чемпионов в первом матче 1/4 финала против "Баварии" – 2:1.
В активе португальца 84 мяча в составе мадридского клуба и 16 голов за "Манчестер Юнайтед" в международных турнирах. Криштиану Роналду забил 97 голов в Лиге чемпионов, 1 мяч в квалификации турнира, а также 2 мяча в Суперкубке УЕФА.
1⃣0⃣0⃣ UEFA club goals for @Cristiano Ronaldo! 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/NZEqpC116x– Champions League (@ChampionsLeague) 12 April 2017
вояка
Его не забудут и после завершения карьеры .... он достиг почти всех вершин в футболе, установил кучу рекордов, осталось только стать чемпионом мира ... станет ли? .... даже если и не станет его и сейчас можно номенировать в зал футбольной славы ; если бы такой существовал.
00:11
igogohruhru
Месси - знаменитый футболист эпохи Роналду.
00:08
resifi
Бох!!!
23:36 12 апреля
Деметрио
А на Матче сказали что 97! И ещё 2 в суперкубке и один в квалификации. Итого действительно 100! ))
23:32 12 апреля