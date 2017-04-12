Криштиану Роналду забил 100-й гол в еврокубках

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил 100-й гол Лиге чемпионов в первом матче 1/4 финала против "Баварии" – 2:1.

В активе португальца 84 мяча в составе мадридского клуба и 16 голов за "Манчестер Юнайтед" в международных турнирах. Криштиану Роналду забил 97 голов в Лиге чемпионов, 1 мяч в квалификации турнира, а также 2 мяча в Суперкубке УЕФА.