Криштиану Роналду: "Ювентус" – отличная команда, но "Реал" тоже чего-то стоит"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов отметил силу "Ювентуса".

– Я чувствую себя хорошо как физически, так и морально, – приводит Football Italia слова Роналду. – Все мои товарищи по команде готовятся к финалу Лиги чемпионов, это важно для нашего тренера. Я не думаю о победе, о самой игре. Наоборот, я стараюсь отвлечься.

После победы в чемпионате Испании у нас есть уникальная возможность выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд. В субботу будет особенный вечер. Мы должны выйти на поле и сделать все от нас зависящее. "Ювентус" – отличная команда, но мы знаем, что тоже чего-то стоим.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.