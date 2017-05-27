Криштиану Роналду: "Ювентус" не случайно вышел в финал Лиги чемпионов"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил силу туринской команды. Португалец подчеркнул, что в минувшем сезоне "Старая синьора" вновь выиграла все национальные трофеи.

– "Ювентус" – отличная команда, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Они не случайно вышли в финал Лиги чемпионов. Кроме того, они оформили "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Италии. Это очень тяжелый соперник, и мы понимаем, насколько сложно играть против такой команды. "Ювентус" очень детально изучает своих оппонентов, в этом они похожи на "Атлетико".

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Как менялся Криштиану Роналду