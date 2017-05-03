Криштиану Роналду: "Я с этой планеты"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0), заявил, что рад принести победу своей команде. Португалец в шутку добавил, что он с планеты Земля, в отличие от форварда "Барселоны" Лионеля Месси, которого часто называют инопланетянином.

– Я очень рад победе над "Атлетико", – приводит официальный сайт "Реала" слова Криштиану Роналду. – Матч был очень эмоциональным. Обе команды играли великолепно. Благодаря трем мячам вечер получился особенным. Я счастлив, что "Реал" на шаг ближе к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе.

Чувствую себя очень хорошо. Я готовился, чтобы быть в хорошей форме к решающим матчам чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Конечно, одних тренировок мало – нужно везение, чтобы добиться успеха. Благодаря самоотверженной и напряженной работе все происходит естественно. Я счастлив, удача на моей стороне, и я с этой планеты.