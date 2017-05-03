Криштиану Роналду: "Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0) отметил, что доволен своей собственной игрой и выступлением всей команды. Кроме того, он поблагодарил болельщиков, которые устроили ему овации, за поддержку. Португалец в этой встрече оформил хет-трик, чем достиг отметки в 400 голов за мадридский клуб.

- Поздравляю всю команду, мы сегодня играли великолепно, - приводит As слова Роналду. - Провели матч хорошо от начала и до финального свистка. Полностью заслужили победу. Если бы не Облак, то забили бы больше. Я очень рад тому, что преодолел рубеж в 400 голов за "Реал". Овации трибун? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я буду делать для них все, что от меня зависит.

Мы одержали крупную победу, но еще ничего не решено. "Атлетико" - очень хорошая команда, а за один матч полуфинал Лиги чемпионов не выиграть.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"