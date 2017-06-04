Криштиану Роналду: "Я очень счастлив, это был невероятный сезон"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что этот сезон был невероятным. Мадридцы стали первыми, кто смог выиграть турнир два года подряд.

32-летний португалец стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром турнира, на его счету 12 голов. В финале он также забил 600-й гол в карьере.

- Это был прекрасный, невероятный сезон, - приводит официальный сайт УЕФА слова Роналду. - Закончить год победой в Лиге чемпионов и с рекордом... Я очень счастлив.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"