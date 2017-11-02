Криштиану Роналду: "Я не хочу подписывать новый контракт с "Реалом"

Звезда "Реала" Криштиану Роналду после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что не планирует продлевать соглашение с клубом. По игре футболист отметил, что его команда сыграла плохо и постарается исправиться.

– Продлю ли я контракт? У меня еще четыре года по действующему соглашению, – цитирует Football Espana Роналду. – Это достаточно для меня. Не хочу подписывать новый контракт. Я и так чувствую себя хорошо.

Игра с "Тоттенхэмом"? Для нас это плохой матч, мы хотим исправиться. Мы привыкли к победам.