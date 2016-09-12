11:26 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду: "Я хотел, чтобы "Реал" и "Спортинг" попали в одну группу"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга"  отметил, что ему будет приятно сыграть против своей бывшей команды. По словам форварда, он хотел, чтобы это произошло.

– Для меня это особенный матч против команды, которая занимает важное место в моем сердце. Я хотел, чтобы "Реал" и "Спортинг" попали в одну группу, – цитирует Криштиану Роналду официальный сайт УЕФА. – У "львов" сильная команда и отличный тренер. Это будет еще один замечательный момент в моей жизни.

В Лиге чемпионов я уже играл против "Спортинга", также встречался с "Бенфикой" и "Порту". Новая дуэль против "Спортинга" – большая привилегия для меня.

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