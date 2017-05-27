Криштиану Роналду: "Всегда знал, что первым достигну отметки в 100 голов в ЛЧ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выразил радость в связи с тем, что первым достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов. Историческая отметка покорилась португальцу в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2).

– Задача достичь отметки в 100 голов в ЛЧ была очень важна для меня, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Мог бы сделать это и раньше, но провел несколько игр без голов, что усложнило задачу. Но я всегда верил, что буду первым футболистом в истории, который забьет 100 голов в Лиге чемпионов. И я сделал это! Эту цель я ставил себе давно и, к счастью, смог ее достичь. Хочу поблагодарить своих одноклубников и болельщиков "Реала". Это был особенный момент в моей карьере, и я очень счастлив.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Как менялся Криштиану Роналду