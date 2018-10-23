Криштиану Роналду: "Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня. Шлю объятия сэру Алексу"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" станет для него особенным. Команды проведут встречу на "Олд Траффорд" 23 октября.

- Возвращение в Манчестер - особенное событие для меня, - приводит Squawka News слова Роналду. - Здесь у меня много воспоминаний о победах, много дружеских отношений. Например, с сэром Алексом. Шлю ему свои объятия. Этот человек много значит для меня.

Роналду выступал в составе "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего перешел в "Реал". В туринской команде выступает с этого года.