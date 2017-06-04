Криштиану Роналду: "Возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя мальчишкой!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подчеркнул, что возраст не влияет на его мотивацию. В субботу португалец в очередной раз стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче с "Ювентусом" (4:1) он забил два гола.

– Я буду и дальше идти вперед, чтобы забраться как можно выше, – приводит официальный сайт УЕФА слова Роналду. – Мы провели очередной восхитительный сезон – выиграли свой чемпионат и Лигу чемпионов. Вся команда играла здорово, да и в личном плане для меня все сложилось хорошо. Я хорошо подготовился к финальному отрезку сезона и забил ряд важных голов. Я счастлив и предельно мотивирован, а возраст в паспорте – это всего лишь цифры. Чувствую себя мальчишкой!