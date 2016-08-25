Криштиану Роналду: "Возможно, "Реалу" удастся выиграть Лигу чемпионов два раза подряд"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком сезона-2015/16 по версии УЕФА, уверен, что мадридцы должны настраиваться на победу в Лиге чемпионов, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ.

Форвард не исключает, что подопечные Зинедина Зидана смогут стать первой командой, которой удастся выиграть самый престижный европейский клубный трофей два раза подряд.

- Вы еще ни разу не выигрывали чемпионат мира...

- (смеется) Да ладно, перестаньте. Мы впервые в истории выиграли чемпионат Европы. А вы уже о чемпионате мира заговорили. Очень трудно стать первым на таком турнире. Хотя, конечно, в футболе всякое случается.

- Никто в истории еще не выигрывал Лигу чемпионов два раза подряд.

- Что ж, возможно "Реалу" удастся это сделать. Так и нужно настраиваться. Такую задачу мы и обязаны перед собой ставить.