23:47 22 октября | Футбол — Лига чемпионов

Криштиану Роналду вернулся на "Олд Траффорд". Ностальгия зашкаливает

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся на некогда родной стадион "Олд Траффорд". Игрок выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 22 Окт 2018 в 12:58 PDT

 

- Спасибо за теплый прием. Здесь всегда чувствуешь себя как дома, - написал Роналду в Инстаграме, опубликовав фото на фоне подтрибунного помещения "Олд Траффорд".

Во вторник, 23 октября, "Ювентус" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Роналду впервые выступил на публике после обвинений в изнасиловании.

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