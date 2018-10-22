Криштиану Роналду вернулся на "Олд Траффорд". Ностальгия зашкаливает

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся на некогда родной стадион "Олд Траффорд". Игрок выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

- Спасибо за теплый прием. Здесь всегда чувствуешь себя как дома, - написал Роналду в Инстаграме, опубликовав фото на фоне подтрибунного помещения "Олд Траффорд".

Во вторник, 23 октября, "Ювентус" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Роналду впервые выступил на публике после обвинений в изнасиловании.