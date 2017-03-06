Криштиану Роналду – в заявке "Реала" на матч с "Наполи"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду, пропустивший субботнюю встречу мадридцев против "Эйбара" (4:1).

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Начо, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бэйл, Бензема, Мариано, Мората.

Встреча в Италии состоится 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.