Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду, получивший отдых на игру 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (4:0).

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.

Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.