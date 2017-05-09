Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на матч с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду, получивший отдых на игру 36-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (4:0).
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари – Навас, Касилья, Яньес;
защитники – Рамос, Варан, Начо, Марселу, Данилу;
полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;
нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.
Отметим, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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