Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на игру с "Боруссией" Д

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Хакими, Техеро;

полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Себальос;

нападающие – Криштиану Роналду, Бэйл, Майораль.

Отметим, что матч "Боруссия" – "Реал" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.