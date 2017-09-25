Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на игру с "Боруссией" Д

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". В списке футболистов оказался нападающий Криштиану Роналду.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;
защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Хакими, Техеро;
полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Себальос;
нападающие – Криштиану Роналду, Бэйл, Майораль.
Отметим, что матч "Боруссия" – "Реал" состоится 26 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.