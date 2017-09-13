Криштиану Роналду - в стартовом составе "Реала" на игру с АПОЭЛ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, пропустивший все три предыдущих матча чемпионата Испании из-за дисквалификации.
"Реал": Навас – Карвахаль, Начо, Рамос, Марселу – Модрич, Каземиру, Ковачич – Бэйл, Иско, Криштиану Роналду.
Запасные: Касилья, Варан, Кроос, Эрнандез, Лукас, Майораль, Себальос.
Трансляция матча "Реал" – АПОЭЛ
📝🏃 #RMUCL#RealMadrid XI 🆚 @apoelfcofficial#HalaMadrid pic.twitter.com/MA4vUQUXgB– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 сентября 2017 г.
Hjtyifd
http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют
20:47
Hjtyifd
укпкпек
20:46
Hjtyifd
http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют http://fanteb.ru Отличные экспрессы составляют
20:46