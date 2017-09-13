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20:31 | Футбол — Лига чемпионов

Криштиану Роналду - в стартовом составе "Реала" на игру с АПОЭЛ

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, пропустивший все три предыдущих матча чемпионата Испании из-за дисквалификации.

"Реал": Навас – Карвахаль, Начо, Рамос, Марселу – Модрич, Каземиру, Ковачич – Бэйл, Иско, Криштиану Роналду.

Запасные: Касилья, Варан, Кроос, Эрнандез, Лукас, Майораль, Себальос.

Трансляция матча "Реал" – АПОЭЛ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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