Криштиану Роналду - в стартовом составе "Реала" на игру с АПОЭЛ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛ. С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду, пропустивший все три предыдущих матча чемпионата Испании из-за дисквалификации.

"Реал": Навас – Карвахаль, Начо, Рамос, Марселу – Модрич, Каземиру, Ковачич – Бэйл, Иско, Криштиану Роналду.

Запасные: Касилья, Варан, Кроос, Эрнандез, Лукас, Майораль, Себальос.

Трансляция матча "Реал" – АПОЭЛ