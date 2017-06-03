23:41 3 июня | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Криштиану Роналду в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов-2016/17. Португальский форвард оформил дубль в финальном матче против "Ювентуса" и обогнал Лионеля Месси (12 голов против 11). 

Роналду также побил рекорд Месси по количеству побед подряд в бомбардирской гонке Лиги чемпионов. Он забивал больше всех голов последние пять сезонов. Месси становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 2009 по 2012 год. 

По три сезона подряд лучшими бомбардирами Лиги чемпионов становились Герд Мюллер ("Бавария") - с 1973 по 1975 - и Жан-Пьер Папен ("Марсель" и "Милан") - с 1990 по 1992.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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LVA1

10 ГОЛОВ БАВАРИИ, ЮВЕНТУСУ И АТЛЕТИКО ПРИ ДВУХ ХЕТ-ТРИКАХ!!! ГНОМУ ТАКОЕ ТОЛЬКО ВО ВЛАЖНЫХ МЕЧТАХ МОЖЕТ ПРИСНИТЬСЯ!!!!!

00:34

oleg.bob

Кто мог подумать об этом до четвертьфиналов, когда у Роналду было 2 гола!

00:22

thunderclap

Плачущие беременные бабы не помешали великому игроку выдать отличную игру. Надо отделять мух от котлет. Или не так, СЭ?

00:06

П_о_в_а_р

Ха. Ну и где ваш Месси? Осасунам покеры кладёт?)) Бугага.

00:03

Arthas

Роналду, может быть, в технике и убавил, но когда забить-знает. Феноменальный игрок. Ну что же, 10 золотых мячей на двоих скоро будет. Хорошее равенство и величайшее противостояние двух великих игроков.

23:51 3 июня