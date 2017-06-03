Криштиану Роналду в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов-2016/17. Португальский форвард оформил дубль в финальном матче против "Ювентуса" и обогнал Лионеля Месси (12 голов против 11).

Роналду также побил рекорд Месси по количеству побед подряд в бомбардирской гонке Лиги чемпионов. Он забивал больше всех голов последние пять сезонов. Месси становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 2009 по 2012 год.

По три сезона подряд лучшими бомбардирами Лиги чемпионов становились Герд Мюллер ("Бавария") - с 1973 по 1975 - и Жан-Пьер Папен ("Марсель" и "Милан") - с 1990 по 1992.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"