Криштиану Роналду: "В "Реале" я играю там, где посчитаю нужным"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что был готов к ротации в концовке сезона. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании португалец пропустил несколько матчей, чего в предыдущие годы не случалось.

– Я всегда буду играть на одной позиции, – цитирует AS Криштиану Роналду. – Мне нравится свобода действий, которую предоставляет мне Зидан. Я не ограничен в передвижениях по полю: могу сыграть на фланге или в центре атаки. Играю там, где считаю нужным.

Что касается количества игр, то мы говорили об этом в начале сезона, и я понимал, что ротация необходима. Два года кряду я подходил к финишу сезона немного уставшим, поскольку играл регулярно и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов. Поэтому в этом сезоне я пропустил несколько игр ла лиги, и сейчас чувствую себя куда лучше, чем в предыдущие годы на этой же стадии сезона.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Как менялся Криштиану Роналду