Криштиану Роналду: "Теперь нужно выиграть Лигу чемпионов в третий раз"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов отметил, что клуб постарается выиграть турнир и в третий раз подряд. По словам португальца, в перерыве мадридцам помогли слова главного тренера Зинедина Зидана.

– Слова Зидана были очень позитивны. Он в нас очень верит. Во втором тайме показали, что у нас действительно хорошая команда, – цитирует Криштиану Роналду Atresmedia. – Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам давали с самого начала турнира. Теперь целью стала победа в турнире в следующем сезоне. Все возможно.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"