Криштиану Роналду стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы мадридцев над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов (4:1) стал четырехкратным победителем турнира. Он трижды выигрывал в составе "Королевского клуба" (сезоны-2013/14, 2015/16 и 2016/17) и один раз в составе "Манчестер Юнайтед" (2007/08).

Роналду повторил рекорд Кларенса Зеедорфа, который становился победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами - "Аяксом", "Реалом" и "Миланом", и Андреса Иньесты (все четыре раза с "Барселоной" - 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).

Мадридцы выиграли турнир второй сезон подряд.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"