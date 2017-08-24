Криштиану Роналду: "Спасибо вам, я очень счастлив!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что очень рад выиграть награду лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА. Португалец получил приз на специальной церемонии в Монако. В голосовании он опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси и голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

- Каждый год задачи и цели неизменны: выигрывать все возможное вместе с клубом и сборной, - приводит пресс-служба УЕФА слова Роналду. - Я очень рад быть здесь. Большая честь снова выиграть данный приз. Спасибо моим партнерам, их тоже поздравляю.



Что касается сборной, каждый свой приезд туда я получаю новую мотивацию, чтобы трудиться еще упорнее и продолжать двигаться вперед. Я очень счастлив. Также хочу сказать спасибо болельщикам "Реала" и всем, кто помог мне получить эту награду. Спасибо вам, я очень счастлив!