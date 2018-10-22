Криштиану Роналду: "Сейчас я счастлив в Турине"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду на предматчевой пресс-конференции 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" поделился ожиданиями от предстоящей игры.

– Серьезная проверка на прочность, – приводит слова Роналду Твиттер "Ювентуса". – Тренер подготовил нас к схватке, забудьте про разговоры о недооценке соперника. В чем сходство и различия "Реала" и "Ювентуса"? Я не хочу сравнивать эти фантастические клубы. Сейчас я счастлив в Турине. В моей жизни наступил новый этап после уникального времени, проведенного в "МЮ" и Мадриде.

Матч против "Красных дьяволов" пройдет во вторник в 22.00 (мск) на стадионе "Олд Траффорд". "Ювентус" лидирует в группе H Лиги чемпионов после двух туров.