Криштиану Роналду: "С "Легией" никогда не играл и знаю о ней совсем немного"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" оценил остальных соперников в борьбе за выход в плей-офф. По словам португальца, мадридцы постараются обойтись без сюрпризов и победить.

– Против них играть всегда тяжело, – цитирует Криштиану Роналду официальный сайт УЕФА. – В Лиге чемпионов мы уже встречались с "Боруссией" и тогда проиграли. Очень опасный соперник, особенно на своем поле, ведь в Дортмунде шикарные болельщики.

С "Легией" я никогда не играл. Честно говоря, об этом оппоненте знаю совсем немного. Так что это новый опыт, который всегда интересен и привлекателен. Но выражу надежду, что мы обойдемся без сюрпризов и выиграем оба матча.