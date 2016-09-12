Криштиану Роналду: "Реалу" по силам выиграть Лигу чемпионов снова"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" отметил, что мадридцы вновь постараются выиграть турнир. Однако, по словам португальца, это будет сложно сделать, ведь уже на групповой стадии у "Королевского клуба" серьезные соперники.

– Это очень непростое, но увлекательное испытание. И я думаю, что "Реалу" по силам выиграть турнир снова, – цитирует Криштиану Роналду официальный сайт УЕФА. – Да, это очень трудное соревнование, но легко сейчас не дается ничего и никому. Мы сделаем для победы все возможное. Будем двигаться вперед от матча к матчу. Сперва нужно думать о групповом этапе, поскольку мы, считаю, оказались в очень серьезной компании. Посмотрим, что будет дальше. Но нужно думать в положительном ключе – нам по силам выиграть снова.