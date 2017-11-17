Криштиану Роналду: "Реал" не боится "ПСЖ"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что не боится "ПСЖ", который уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Он также добавил, что хотел бы, чтобы мадридцы заняли первое место в группе.

– Я не боюсь "ПСЖ". Мы действующие победители, выиграли последние два турнира – это достойно уважения, – приводит L'Equipe слова Роналду. – Мы бы хотели занять первое место в группе, но главное – выйти в плей-офф.

"Реал" занимает второе место в группе H после четырех матчей, отставая от лидирующего "Тоттенхэма" на три очка. В следующем матче мадридцы встретятся с АПОЭЛ, игра пройдет 21 ноября.