Криштиану Роналду: "Реал" может проиграть три или четыре матча, но не окажется в кризисе"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что не беспокоится по поводу ситуации в группе Лиги чемпионов. В 4-м туре группового турнира мадридцы проиграли "Тоттенхэму" (1:3), а единственный мяч "Реала" забил португалец.

– Я очень спокоен, – цитирует A Bola Криштиану Роналду. – Игра для вас ничего не значит – только голы. Идите в Google и вбейте запрос "Голы Криштиану" – все там есть. Я совершенно не волнуюсь. Почему я злюсь на поле? Это совершенно нормально, когда дела идут не так, как вы хотите. Счет 0:3 не отражал того, что было на поле. Первый гол "шпоры" забили из офсайда. Но мы должны бежать, сражаться.

Мы проиграли, но привыкли к победам. Это плохая серия результатов, однако команда намерена вернуться в строй. Люди быстро забывают о хорошем. Мы можем проиграть три или четыре матча, но никогда не окажемся в кризисе. Не всегда все получается. Нужно изменить ситуацию, признав, что что-то идет не так. Я не сказал бы, что все так плохо.